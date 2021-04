PF faz prisão em caso de pornografia infantil e estupro de vulnerável no Pará

Um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça federal foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (29) pela Polícia Federal, durante a operação Atrocitas, que tem como objetivo combater a prática dos crimes de estupro de vulnerável e de produção e armazenamento de material pornográfico infantil.

Dezoito agentes federais estão atuando na operação, que ocorre simultaneamente nas cidades de Parauapebas e Viseu, no Pará, e Senador Canedo, em Goiás.

De acordo com a Delegacia de Polícia Federal de Marabá, as investigações começaram a partir de um relatório do Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet, da Polícia Federal, especializado no combate ao abuso sexual infantil.

Segundo os federais, o abusador se aproveitava da convivência íntima com as crianças para encontrar oportunidades para estuprá-las e fotografar o crime, armazenando as imagens em aparelhos celulares e em servidores na internet.

Se for confirmada a suspeita investigada, o envolvido pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

A Polícia Federal segue em andamento com as investigações.

Atrocitas o termo em latim para atrocidades, ação repleta de perversidade, crueldade.

