PF flagra transporte de skunk escondido em carro. Motorista foi preso em flagrante.

A Polícia Federal prendeu uma pessoa que transportava cerca de 50 quilos de substância que aparenta ser skunk, conhecida como “supermaconha”, na tarde desta quinta-feira, 20, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. A apreensão teve a participação da Receita Federal, com o cão farejador K9, que encontrou a suposta droga escondida em um veículo.

A partir de investigação, policiais descobriram que um carro estaria levando droga de Manaus/AM a Fortaleza/CE. O motorista e o veículo foram levados à Superintendência da Polícia Federal no Pará. Os 47 pacotes de skunk foram encontrados em uma espécie de gaveta improvisada atrás dos bancos, feita apenas para que os pacotes fossem escondidos. O compartimento de carga do veículo estava vazio.

Com o flagrante, o motorista – único ocupante do carro – foi autuado por tráfico interestadual de drogas. O procedimento do flagrante foi feito na Delegacia de Entorpecentes da Polícia Federal e o acusado deve ser encaminhado a exame de corpo de delito e, depois, para uma unidade do sistema penal até que a Justiça se pronuncie.

Imagens: Ascom/SRPF