PF incinera droga apreendida em 2022. Foram 205 quilos de cocaína e maconha.

A Polícia Federal incinerou 205 quilos de droga na manhã desta quinta-feira, 30. Cocaína e maconha apreendidas ao longo de 2022 foram queimadas em uma olaria no município de Marituba, zona metropolitana de Belém, conforme ordem Judicial.

As apreensões são referentes a nove inquéritos policiais – incluindo flagrantes de envio de maconha pelos Correios e por bagagem despachada no Aeroporto Internacional de Belém. As investigações continuam em andamento.

Conforme a PF, pessoas envolvidas foram presas e respondem judicialmente pelos crime. Vários dos flagrantes foram realizados em operações da Polícia Aeroportuária da PF.

Antes da incineração, a droga foi testada.

Imagem: Ascom/SRPF