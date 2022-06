PF instaura inquérito para investigar transporte de cigarro contrabandeado pela Br-163

A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito policial para investigar a procedência da carga incendiada durante um acidente com uma carreta no KM 977, da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. Na madrugada do último domingo (12), uma carreta tombou na estrada à altura da comunidade Cedro, na Santarém-Cuiabá e pegou fogo. O motorista fugiu do local antes da chegada do socorro e da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência.

De acordo com a PRF, uma parte da carga não pegou fogo e foi apreendida e levada para a sede da Receita Federal. Foram recuperados 30 mil maços de cigarro contrabandeado. O veículo seguia com destino ao município de Rurópolis. Mas a PF investiga a procedência do produto ilegal, bem como seu destino final.

O condutor da carreta ainda não foi identificado e nem localizado. A suspeita é que o acidente foi provocado pelo próprio motorista para fugir de uma possível abordagem da PRF na estrada.

Na nota divulgada pela PRF, a polícia informa que a carga de cigarro estava escondida junto a um carregamento de papelão possivelmente destinado à reciclagem.

Nas embalagens dos cigarros aprendidos havia indicativo de que se tratava de produto produzido na China.

Fonte: O Estado Net