PF investiga ameaça de ataques só IFPA, em Belém

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a suspeita de ataque que teria sido planejado para esta sexta-feira, 31, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Uma equipe da PF esteve no local e as diligências preliminares já iniciaram.



Os agentes devem ouvir funcionários e pessoas que moram ou trabalham na redondeza. Câmeras de segurança serão examinadas.



Por enquanto a PF não divulga detalhes acerca das ameaças e nem, tampouco, que tipo de ataque poderia vir a acontecer no IFPA.



Em nota, o IFPA confirmou a ameaça de atentado e que, por esse motivo, suspendeu as aulas nesta sexta-feira.



A Polícia Civil e a PM estão de sobreaviso para a situação.

Imagem: Ascom/SRPF