PF prende acusado de armazenar e compartilhar arquivos de pornografia infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 24, a Operação Conhecer Alguém, para combater crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. A ação resultou na prisão preventiva do investigado e apreensão do aparelho celular onde estavam armazenados os conteúdos ilícitos.

Na análise preliminar em sua residência, os policiais encontraram fotografias, conversas e outros arquivos relacionados aos crimes investigados. Os itens foram apreendidos e serão submetidos a perícia técnica para extração do conteúdo.

A ação foi fruto de investigações da Polícia Federal no Pará, que identificou o responsável pelos crimes investigados. Ele usava aplicativos de relacionamento para compartilhar arquivos contendo pornografia infantojuvenil.

Os Mandados de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva foram expedidos pela Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.

O investigado responderá pelos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

O nome da operação, “Conhecer Alguém”, é uma referência à denominação empregada pelo alvo nos aplicativos de relacionamento utilizados para compartilhar o conteúdo criminoso.

Imagens: Ascom/SRPF