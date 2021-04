PF prende casal que abusava da própria filha e divulgava crime na internet

Suspeita é de que o crime vinha sendo praticado desde agosto de 2020 pelo pai da vítima

A Polícia Federal prendeu no último domingo (11) um casal acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma criança de apenas 5 anos. De acordo com as investigações, que contaram com o apoio da Interpol, o crime já vinha sendo cometido há pelo menos oito meses. Os estupros, cometidos pelo pai com a conivência da mãe, eram filmados e publicados na deepweb.

A prisão foi um dos resultados da Operação “Protect I”, que deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão, nas cidades de Araripina, em Pernambuco, e Caldeirão Grande, no Piauí. A menina foi resgatada pela equipe da Polícia Federal.

A suspeita é de que o casal faça parte de uma rede de pornografia infantil, a qual também ajudavam a abastecer. Eles responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, distribuição e armazenamento de material pornográfico. Se condenados, podem pegar até 33 anos de prisão.