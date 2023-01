PF prende casal que vendia vídeo de estupro dos filhos a R$ 150

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (5), um casal que estuprava os próprios filhos a fim de vender o conteúdo na internet por valores entre R$ 150 e R$ 200. As vítimas são um menino de apenas 6 anos de idade, e uma bebê de 1 ano e 3 meses.

A detenção ocorreu no âmbito da Operação Non Matri, que significa “não é mãe”, em tradução livre do latim para o português.

De acordo com informações da coluna Na Mira, do portal Metrópoles, as investigações indicaram que os estupros ocorriam ao menos há um ano. A família morava em Paraty, no estado do Rio de Janeiro.

Os pais das crianças responderão por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, respectivamente artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A pena máxima para os dois é de 25 anos. O homem possui 29 de idade, e a mulher, 31.

O caso foi descoberto por intermédio de informações reunidas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Combate à Pornografia Infantil, além da Força Tarefa de Identificação de Vítimas.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação / PF