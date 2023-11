PF prende dois por abuso sexual infantojuvenil durante cumprimento de quatro Mandados de Busca e Apreensão

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, quarta-feira, 29 a Operação “Atvparaleks”, para combater crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil na rede social X (antigo Twitter). Dois investigados foram presos em flagrante nesta quarta-feira (29/11), em Belém, por estarem armazenando conteúdo ilícito em seus dispositivos eletrônicos, que foram apreendidos e serão submetidos a perícia técnica.

As prisões ocorreram durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks.

As investigações se iniciaram após a Polícia Federal receber denúncias de que usuários da rede social X estavam compartilhando arquivos de pornografia infantojuvenil em suas páginas.

Utilizando técnicas avançadas de investigação de crimes cibernéticos, a Polícia Federal identificou os donos dos quatro perfis da rede social. Os investigados se conheciam e conversavam através de chats, por onde compartilhavam os arquivos. Imagens haviam sido postadas mas foram retiradas do ar quando a administração da rede social derrubou as contas que fizeram as publicações, após as denúncias.

Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros que sejam descobertos no decorrer das investigações.

O nome da operação, “Atvparaleks”, é uma referência ao nome de usuário do perfil de um dos investigados.

Imagem: Ascom/SRPF