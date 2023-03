PF prende duas pessoas acusadas de roubar aeronave apreendida em Redenção

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 02, a Operação Encomenda Aérea, para desarticular associação criminosa que roubou um avião em setembro do ano passado. Foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão, nos municípios de Redenção/PA e Sorocaba/SP.

Na casa de um dos alvos de prisão foi encontrada uma pistola com numeração raspada, por isso ele foi preso também pelo flagrante de posse ilegal de arma de fogo. Um dos três mandados de prisão emitidos pela Justiça Federal de Redenção não foi cumprido, pois o alvo não foi encontrado no endereço, em Sorocaba.

A operação visa desarticular a associação criminosa que roubou, no dia 26 de setembro de 2022, uma aeronave. Apreendida pela Polícia Federal na operação Terra Desolata, no final de 2021, a aeronave estava guardada em um hangar seguro de propriedade privada e sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Redenção/PA, na condição de fiel depositária.

Segundo a investigação da Polícia Federal em Redenção, pelo menos cinco pessoas participaram diretamente do crime. Três deles, armados, invadiram a propriedade, fizeram os moradores de reféns, entraram no hangar e retiraram a aeronave. Na fuga, atearam fogo no carro utilizado no crime. Os outros dois envolvidos deram cobertura e apoio na fuga.

Os investigados responderão por roubo majorado e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 20 anos de reclusão. Além disso, o preso por posse ilegal de arma de fogo pode ter adicionados de três a oito anos de reclusão.

As investigações continuam para a recuperação da aeronave roubada, cujo paradeiro é incerto e não sabido.

Imagens: SRPF