PF prende em flagrante dono de moeda falsa. Eletambém tinha mandado de prisão por roubo

A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante ao receber cédulas falsas no município de Tucumã/PA. O suspeito foi abordado na tarde de ontem, quarta-feira, 23, logo após a chegada de R$ 1 mil em dinheiro falsificado.

O caso partiu da comunicação do Setor de Inteligência dos Correios, que alertou a Polícia Federal acerca de uma correspondência com conteúdo suspeito a um morador de Tucumã.

A equipe policial abordou a pessoa que constava como destinatária do pacote em casa, entregue por agente dos Correios. Foi confirmada a presença de dez notas falsas de R$ 100, mas foi verificado que ele apenas teve o nome usado como destinatário, não sendo o dono da encomenda. O destinatário, então, não foi preso, mas apenas o responsável pelas notas falsas, seu irmão, que também estava na casa.

Em seguida, foi verificado que o preso tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, além de possível envolvimento no tráfico de drogas, que será investigado.

Caso confirmada a hipótese criminal de crime de moeda falsa, o suspeito poderá ser condenado a pena de três e 12 anos de reclusão, além de multa.

Imagens: Ascom/SRPF em Redenção