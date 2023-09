PF prende homem com 80 cápsulas de droga no estômago

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de Belém um homem que tentou embarcar à Europa com pelo menos 80 cápsulas de cocaína, ontem, quinta-feira, 07. O passageiro, venezuelano, foi abordado no aeroporto, a caminho de Paris, na França. Ao ser flagrado no tráfico internacional de drogas, ele foi levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM) do Umarizal, à espera de expelir as cápsulas.



Ele havia estado em Pacaraima/RR, dia 17 deste mês; em seguida, foi à Guiana Inglesa dia 19; então pegou o voo de Paramaribo, Suriname, a Belém, chegando às 5 da manhã de ontem. Já de noite, enquanto esperava o voo para Lisboa – em conexão a Paris – foi abordado pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF. A prisão ocorreu na área restrita, após o passageiro já ter feito a imigração, à espera para embarcar.



Ao ser entrevistado, o suspeito confessou que tinha engolido droga para levá-la à Europa. Com isso, foi levado ao Hospital da Aeronáutica de Belém, onde um raio-x confirmou que havia cerca de 80 cápsulas no estômago, quantidade incomum, o que assustou a equipe policial. Em seguida, o preso foi encaminhado ao PSM, onde começou a expelir a droga ainda na manhã desta sexta-feira, 08, sob custódia de policiais federais.



O acusado teria engolido as cápsulas no Suriname, com ajuda de pasta de dente ou lubrificante, após tomar laxante. A droga tende a ficar no corpo entre 24h e 36h, tempo suficiente para que ele viajasse até a França. A quantidade, porém, costuma ser em torno de 40, enquanto que o preso em Belém tinha pelo menos o dobro. O tipo de droga, nessa modalidade, tende a ser cocaína salinizada, mais concentrada. A confirmação do teor, porém, virá após a perícia da PF.

O Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal no Pará completou um ano de criação ontem. O flagrante do suspeito de tráfico, desta quinta-feira, foi a 67ª prisão feita pelo núcleo.

Imagens: Ascom/SRPF