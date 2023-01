PF prende homem que recebeu dez cédulas falsas simulando R$ 100 pelos correios

A Polícia Federal prendeu uma pessoa com R$ 1 mil em notas falsas no município de Redenção, nesta quarta-feira, 18. A denúncia partiu do Setor de Inteligência dos Correios, sobre uma correspondência com conteúdo suspeito destinada a um morador do município.

Em diligências, a equipe da PF identificou o destinatário e fez o flagrante enquanto o indivíduo deixava a agência dos correios com encomenda. O envelope tinha dez notas que simulavam ser R$ 100. A pessoa teria pagado R$ 230 pela encomenda cédulas falsificadas.

Caso confirmada a hipótese criminal de crime de moeda falsa, previsto no art. 289, §1º do Código Penal, o investigado poderá ser condenado a penas de três a 12 anos de reclusão, além de multa.

Provavelmente, o dinheiro falso seria espalhado pela praça de Redenção.

Imagem: Ascom/SRPF