PF prende narcotraficante no Aeroporto Internacional de Belém

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Polícia Federal do Pará cumpriu um mandando de prisão no Aeroporto Internacional de Belém, contra um passageiro procedente do Suriname, por tráficos de drogas. A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJM, no ano passado.

Ao aterrissar em Belém, o acusado – natural do Maranhão – foi abordado ainda dentro da aeronave, e encaminhado ao sistema prisional paraense. A prisão foi feita por meio da inteligência no Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal.

Imagem: Ascom/SRPF