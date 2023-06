PF prende quatro pessoas em duas operações de garimpo, trabalho escravo e comércio de ouro

A Polícia Federal, cumpre sete mandados de busca e apreensão em duas operações simultâneas, nesta quinta-feira, 22, no sudeste paraense. A operação Mateus 22.21 é para desmobilização de garimpos de ouro e combate ao trabalho análogo ao de escravo no município de Bannach, onde a atividade ilegal está desviando o curso do Rio Bananal; e a operação Apocalipse 3.18, de combate ao comércio ilegal de ouro no munícipio de Tucumã, onde um grupo familiar movimentou mais de R$ 50 milhões, no período de um ano.

No garimpo, em Bannach, foram presos dois donos do local. Também foram apreendidas quatro retroescavadeiras, uma espingarda, uma caminhonete, quatro motores, uma moto e um caminhão-prancha, usado para transporte de retroescavadeiras.

Na cidade de Tucumã, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. No local foram apreendidos 150 gramas de ouro, uma caminhonete, um carro, cerca de um quilo de maconha e uma pistola.

Trinta e seis agentes de segurança pública se dividem entre as Operações Mateus 22.21 e Apocalipse 3.18. O cumprimento dos mandados na cidade de Bannach conta com o apoio do Ibama e Ministério Público do Trabalho.

A PF tem enfatizado a fiscalização do garimpo ilegal na região, por conta dos danos irreparáveis à natureza e à saúde humana, além de prejuízo aos povos indígenas e comunidades tradicionais. O garimpo ilegal costuma ter conexão com outros crimes como o trabalho análogo ao de escravo, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de animas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Se confirmadas as hipóteses criminais, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração e comércio ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros.

Os nomes das operações fazem referência a passagens bíblicas: Mateus 22.21 contem a frase “dai a César o que é de César”; já Apocalipse 3.18 contém metáfora sobre compra de ouro.

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Tocantins – SR/PF/TO deflagra, nas mesmas localidades, a Operação Bullion.

