PF prende suspeito de armazenar pornografia infantojuvenil. Alvo foi flagrado com imagens criminosas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 26, a operação Mega Alep, para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil. Um suspeito foi preso em flagrante em Ananindeua/PA, com pornografia de crianças e adolescentes no seu tablet, que foi apreendido.

A ação policial cumpriu mandado de busca e apreensão, decretado pela 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Pará. Isso porque, durante as investigações, a Polícia Federal identificou o suspeito de não apenas armazenar, mas também de compartilhar imagens com cenas de exploração sexual infantil.

A prisão em flagrante ocorreu durante análise prévia do tablet, ainda na casa do investigado. Foi encontrado vasto material relacionado a pornografia infantojuvenil. O dispositivo foi apreendido para ser submetido a perícia técnica, para extração do conteúdo.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

O nome da operação, Mega Alep, é uma referência ao nome de um dos e-mails usados pelo alvo, para armazenar conteúdo criminoso.

Imagem: Ascom/SRPF