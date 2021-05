PF prende suspeito de escoltar e enviar garimpeiros ilegais até terra indígena no Pará

Um helicóptero que pertencia ao investigado foi apreendido na operação.

Foi preso, nesta quinta (13), pela Polícia Federal (PF) em Jacareacanga, sudoeste do Pará, um homem suspeito de envolvimento em esquema de escolta para o garimpo ilegal.

A ação, segundo as investigações, providenciava o envio de máquinas e homens para dentro de Terra Indígenas Munduruku. Um helicóptero, que pertencia ao investigado, foi apreendido.

Os equipamentos eram usados para instalação ou ampliação de garimpos ilegais na área protegida. O homem, que tinha prisão temporária decretada pela Justiça, estava foragido desde o dia 21 de abril, quando foi realizada operação que apreendeu carros de luxo e documentos.

A PF informou que a prisão ocorreu entre a noite de quarta e a manhã desta quinta, quando foi descoberta a localização do foragido e repassada à Polícia Civil local, que colaborou no cumprimento do mandado de prisão.

O preso foi apresentado no no Posto da PF em Itaituba e, em seguida, conduzido ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI), onde deve permanecer sob custódia.

Operação Divitia

Polícia Federal apreendeu carros de luxo em mandado de busca e apreensão em Itaituba. — Foto: Polícia Federal

A operação Divitia da Polícia Federal ocorreu no dia 22 de abril para cumprir mandado de busca e apreensão em Itaituba, sudoeste do Pará.

Na ação, foram apreendidos dois carros de luxo, uma BMW Z4 e um Chevrolet Camaro SS, além de documentos e um aparelho celular de um suspeito de abrir garimpos ilegais em terras indígenas.

A Justiça havia determinado o sequestro de três helicópteros de possível propriedade do suspeito.

De acordo com a PF, o homem é suspeito de realizar escolta, através de helicópteros de sua propriedade, de máquinas e garimpeiros para dentro de uma área da Terra Indígena (TI) Munduruku.

As investigações apontam para a possibilidade da utilização de helicópteros com homens armados dentro deles para garantir a entrada de máquinas pesadas e pessoas para uma região conhecida como Igarapé Baunilha, no interior da TI, para a instalação ou ampliação de garimpos ilegais.

Os suspeitos são investigados por usurpar, produzir ou explorar matéria-prima pertencentes à União, com pena de detenção de um a cinco anos e multa; penetrar em Unidades de Conservação sem licença e extração mineral ilegal, ambos com penas de detenção, de seis meses a um ano e multa; posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena reclusão de 3 a 6 anos e multa; além de associação criminosa, com pena de reclusão de 1 a 3 anos.