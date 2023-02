PF prende três e apreende barco mercante com carga de 350 caixas de cigarro clandestino

A Polícia Federal prendeu três pessoas e apreendeu uma embarcação com 350 caixas de cigarro contrabandeado na noite de ontem, quarta-feira, 23. A interceptação ocorreu na entrada da baía de Guajará-Mirim, próximo ao município de Ponta de Pedras, no Marajó.

Os outros três tripulantes foram autuados em flagrante por contrabando majorado.

O barco clandestino e a mercadoria falsificada vieram escoltados para a alfândega do Porto de Belém, para laudo da Receita Federal.

A embarcação havia saído do município de Abaetetuba, onde recebeu a mercadoria de um navio em alto mar, sendo abordada pela PF no caminho de volta a Abaetetuba. O cigarro contrabandeado tem origem provável em Paramaribo, no Suriname.

A ação foi feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF e teve apoio de informações da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. Foi utilizada a lancha do Núcleo Especial de Polícia Marítima – NEPOM, junto com o Grupo de Pronta Intervenção (GPI), ambos da PF no Pará.

Imagens: Ascom/SRPF