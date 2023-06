PF prende um dos traficantes mais procurados do país

Nesta quinta-feira (8), A Polícia Federal (PF) prendeu Osmar Martins de Araújo, Novo Progresso, sudoeste do Pará. Ele é investigado por planejar roubo com armamento pesado no estado. As informações são do G1.

As investigações também indicam que Osmar é suspeito de planejar uma nova rota de envio de cocaína para o exterior, onde atuaria como articulador de traficantes.

Nesta quinta-feira (8), A Polícia Federal (PF) prendeu Osmar Martins de Araújo, Novo Progresso, sudoeste do Pará. Ele é investigado por planejar roubo com armamento pesado no estado. As informações são do G1.

As investigações também indicam que Osmar é suspeito de planejar uma nova rota de envio de cocaína para o exterior, onde atuaria como articulador de traficantes.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/RecordTV