PF promove programação pela Semana de Políticas sobre Drogas com exposição no parque do Utinga

A Polícia Federal no Pará promove programação para a 25ª Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, com apoio da Organização Social Pará 2000. O evento transcorre neste domingo, 25, no Parque do Utinga, das 8h ao meio-dia, com participação da cadela Isa, a K9 da Receita Federal.



Haverá atividades para crianças, feitas pelos papiloscopistas, para mostrar os princípios da identificação por impressões digitais. Também será feita demonstração de equipamentos, feita pelos policiais federais, que estarão disponíveis para conversar e tirar dúvidas do público não só sobre drogas, mas também sobre o trabalho do órgão.



Durante toda a manhã, a PF vai estar arrecadando alimentos não-perecíveis para serem doados ao Movimento Missão Belém, que acolhe moradores de rua desde 2005. Para conhecer mais sobre o trabalho, basta acessar o site missaobelem.org. A arrecadação, porém, começa já nesta quinta-feira (22/06). Os alimentos podem ser trazidos por qualquer servidor da PF ou visitante, e deixados no local indicado no hall da entrada principal do prédio da SR/PA.

A programação contra as drogas continua na próxima quinta-feira, 29, com uma incineração de entorpecentes apreendidos, relacionados a onze inquéritos. Serão queimados cerca de 350 quilos, a maior parte, maconha apreendida em 2023, mas também há cocaína, haxixe, comprimidos de MDA e ayahuasca.



O encerramento da Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas promovido pela PF no Pará será no dia 30 deste mês, com a entrega dos alimentos não-perecíveis arrecadados durante a programação.

Imagem: Ascom/SRPF