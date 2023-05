PF resgata trabalhadores de garimpo ilegal e responsável é preso em flagrante

A Polícia Federal deflagrou na manhã de de ontem, sexta-feira, 12, a Operação Lagoa Seca, para combater extração ilegal de minério de ouro e crimes ambientais em Rio Maria, no extremo sul do Pará. Uma pessoa foi presa em flagrante, seis trabalhadores foram resgatados de condições degradantes; foram apreendidos um revólver com munições, uma escavadeira hidráulica, um caminhão e dois motores estacionários usados no crime.

A missão era cumprir três mandados de busca e apreensão na zona rural de Rio Maria. Ao chegarem, os doze policiais federais da operação encontraram um garimpo ilegal em plena atividade e encerraram o trabalho do local de forma imediata. A exploração de ouro não tinha autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Um homem identificado como sendo o dono do garimpo ilegal foi preso em flagrante e responderá pelos crimes ambientais, posse ilegal de arma de fogo, redução de trabalhadores a condição análoga à de escravo e usurpação de bens da União.

A arma apreendida estava carregada, no veículo do homem preso, com munições no porta luvas.

Os trabalhadores dividiam um barracão de lona próximo ao buraco do garimpo. Não havia banheiro, a cozinha era improvisada de chão batido, tudo em condições precárias. Eles trabalhavam descalços ou de chinelo, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, com jornadas exaustivas.

Diligências realizadas em outros dois pontos de garimpo atestaram que as atividades estavam paralisadas.

A Polícia Federal seguirá a investigação dos responsáveis pela lavra ilegal nesses dois garimpos.

O nome da operação é a região do município onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão.

Imagem: Ascom PF em Redenção/PA