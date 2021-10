PFC e CAP disputam segunda rodada do Parazão Série B nesta quarta

Em realidades opostas no grupo E da Segunda Divisão do Campeonato Paraense, Parauapebas FC e Atlético Paraense entrarão em campo nesta quarta-feira (20). Enquanto o PFC joga contra o Cametá no Rosenão, em partida que vale a liderança do grupo, o CAP vai até a cidade de Moju enfrentar o Santos, com as duas equipes fugindo da lanterna.

Não faltou emoção no Clássico dos Minérios, disputado no último sábado (16), quando o Parauapebas venceu o Atlético Paraense de virada, por 3 a 2. Agora, o Trem de Ferro vai receber o Cametá, que também venceu na primeira rodada da “Segundinha”, aplicando 2 a 0 contra o Santos em casa. O vencedor dessa partida pode encaminhar sua classificação para a fase eliminatória do torneio.

O técnico Luiz Carlos Cruz, do PFC, pregou o respeito ao Mapará, relembrando que é a única equipe da Série B do Paraense que já foi campeã da primeira divisão, em 2012. Para a partida, que será disputada às 18h no Colosso do Liberdade, o técnico ainda não deve contar com a volta do zagueiro Júnior Gaúcho, capitão da equipe e que esteve ausente da estreia do Parauapebas contra o CAP por lesão.

Já para Atlético Paraense e Santos, a realidade é outra: com os dois clubes zerados após a primeira rodada, a partida que será disputada no Estádio Janjão, há mais de 580 km de distância da Capital do Minério, pode significar uma eliminação precoce para o Tricolor do Norte. Apenas a vitória interessa ao CAP, que tem como adversário nesta quarta às 15h30 o “caçula” da competição: o Santos Athlético Moju foi criado em abril deste ano.

As equipes transmitirão suas partidas através de suas respectivas redes sociais (Facebook). O Parauapebas ainda aguarda posicionamento oficial das autoridades competentes para saber se terá bilheteria disponível para a partida a ser disputada no Rosenão.

Por: Juliano Corrêa

Fonte: Correio de Carajás