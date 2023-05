PGE abre inscrições para processo seletivo de estagiários de nível superior

Estão abertas as inscrições para o 12° Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). As inscrições seguem abertas até o próximo dia 05 de junho, por meio do site da Procuradoria.

Sobre a Bolsa

O valor da bolsa-estágio para nível superior com jornada de 4h será de R$911,40; no caso daquela destinada à jornada de 6h, o valor será de R$1.302,00. O estagiário receberá, ainda, auxílio-transporte, de acordo com os termos do art. 12º do Decreto Estadual n.1.941/2017.

Áreas

O certame visa a formação do Cadastro de Reserva para as 75 vagas disponíveis no quadro de estagiários de nível superior da Procuradoria-Geral, nas áreas de Direito, Informática (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Redes de Computadores), Administração (Administração de Empresas, Gestão de Pessoas, Gestão Pública e Gestão de Recursos Humanos), Ciências Contábeis e Biblioteconomia.

As vagas são destinadas à PGE em Belém e nas Regionais de Santarém e Marabá. A confirmação das inscrições está condicionada à entrega de 1kg de alimento não perecível nas unidades da instituição.

Os alimentos arrecadados serão doados à Casa do Menino Jesus (Belém), ao Lar São Vicente de Paulo (Marabá) e à Trupe Jurídica Santarém (Santarém).

Estão habilitados à inscrição os estudantes regularmente matriculados nas instituições credenciadas de Ensino Superior, conforme lista disponível o edital. O estágio terá duração máxima de 2 (dois anos), exceto quando se tratar de estagiário deficiência, que poderá estagiar até o término do curso.

Provas – As provas Objetiva e de Redação serão realizadas no próximo dia 25 de junho, presencialmente, em Belém e regionais. Os horários e os locais das provas serão divulgados posteriormente no DOE e no site da PGE.

O candidato terá 3 horas para responder as duas provas. A redação deverá ter entre 15 e 30 linhas.

