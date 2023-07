Pietra Figueiredo, atleta de natação do Clube do Remo, participa do Campeonato Carioca Mirim/Petiz no Rio de Janeiro

A natação campeã do Clube do Remo sempre operante em nível nacional. A mais recente representatividade azulina veio por conta da atleta Pietra Figueiredo, 10 anos, que participou, como convidada especial, do Campeonato Carioca de Natação Mirim/Petiz realizado no parque aquático do Clube de Regatas do Flamengo.



Pietra competiu na categoria mirim 2 e ao lado das ‘feras mirins’ da natação carioca mostrou boa performance nas provas em que tomou parte.



Foi vice-campeã nos 50m borboleta, além do terceiro lugar nos 50m peito. Obteve a quarta colocação nas provas dos 100m peito e borboleta.



Pietra, ainda no Rio de Janeiro, integrou-se à equipe do Flamengo numa preparação técnica num período de dez dias, aperfeiçoando seus nados visando o Campeonato Brasileiro na cidade de João Pessoa-PB.



Pietra Figueiredo começou a nadar aos dois anos na escolinha do Clube do Remo. É pupila do técnico Aurélio Dantas e na preparação física o professor Eduardo.



A natação está ‘veia’ de Pietra que segue a linhagem do pai Fred Figueiredo, várias vezes campeão paraense e das tias Dani e Gabi, ex-integrantes da seleção brasileira de nado sincronizado.



Ainda tem avô Milton Marabá foi ídolo e artilheiro pelo Rio Negro na época que o time ‘Barriga Preta’ era o bam-bam-bam do futebol amazonense na década de 1970. Pietra, porém, tem o acompanhamento da avó Mariléia Figueiredo em todos os eventos que toma parte.



“ A Pietra foi bem nas provas. Nos deixou orgulhosa com os resultados obtidos e vamos agora para uma competição nacional da Paraíba, na certeza de boas conquistas”, comentou Mariléia Figueiredo. (Colaborou BrazChucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação