Pilar Del Río, viúva de Saramago, recebe o Título de Cidadã de Belém do Pará

A vereadora de Belém e deputada estadual eleita Lívia Duarte (PSOL) entregou em mãos o título de Cidadã de Belém para a jornalista e escritora Pilar Del Río, viúva de José Saramago e presidente da Fundação que leva o nome do Prêmio Nobel de Literatura. O encontro emocionante aconteceu na sexta-feira (25/11), em Lisboa. As duas se conheceram na capital paraense, por ocasião das celebrações do centenário do escritor português.



O título foi recém aprovado pela Câmara Municipal de Belém, atendendo à proposição de Lívia Duarte.



“Pilar me recebeu na porta. Ela atrasou uma viagem para me receber. Me esperava junto com a direção da Fundação José Saramago, que fica na Casa dos Bicos, um prédio histórico que fez parte de uma muralha romana do século III”, conta Lívia Duarte.



Houve uma pequena cerimônia para a entrega da comenda. “Ela se emocionou. Eu também. Foi lindo”, disse a vereadora. Em seguida, Pilar percorreu com a parlamentar paraense a sala que foi de José Saramago. No local, além de livros e fotografias do autor, também há um espaço com a placa de rua “Marielle Franco” afixada, objeto dedicado à memória da vereadora carioca assassinada em 2018.



Na ocasião, Lívia também entregou à Pilar um exemplar da revista da Universidade Federal do Pará (UFPA) em que a jornalista espanhola aparece na capa.



Após o encontro, Pilar Del Rìo embarcou para o México a fim de participar de novas programações comemorativas ao centenário de Saramago.



