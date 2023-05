Piloto apoiado pelo governo do Estado quer manter liderança em São Paulo

Com apoio do Governo do Pará, o piloto Augusto Santin vai disputar mais um título no automobilismo nacional, na 3ª etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos 1.6, realizado neste final de semana (20 e 21 de maio), no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos, em São Paulo.

Em abril, o piloto conquistou nas etapas o 2º e o 4º lugar, e agora tenta manter a liderança do campeonato, se distanciando ainda mais dos concorrentes. “A minha principal expectativa nesta corrida consiste em manter a regularidade e continuar líder do campeonato, além de chegar no final do ano, após as nove etapas, com mais um título para o nosso Estado do Pará, levando sempre nossa bandeira ao lugar mais alto, assim como fiz nos campeonatos da Fórmula Vee de 2020 e 2021, quando fomos campeões”, contou o piloto.

Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, o destaque do atleta no automobilismo mostra o quanto o Pará tem representatividade no esporte. “No Pará temos talentos esportivos em diversas modalidades, inclusive no automobilismo, e nossa missão é trabalhar para fortalecer o esporte por todo o Pará”, ressaltou.

A competição tem a supervisão da Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação