Piloto de motocross Ronny Bala morre em acidente durante participação em trilha

A morte do piloto ocorreu durante uma trilha realizada na cidade de Dom Eliseu, no sudeste do estado.

O piloto de motocross Roneilson Miranda, conhecido como “Ronny Bala”, de apenas 27 anos, morreu no início da tarde de domingo (2), por volta das 13h30, durante a 19ª Trilha do Grão, após bater de frente com outra moto, em uma estrada vicinal, na cidade de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. O piloto da outra motocicleta teria sido socorrido em estado grave. O outro piloto foi socorrido e levado em estado grave a uma unidade hospitalar da cidade de Dom Eliseu.

O piloto “Ronny Bala” era natural da cidade de Itinga, noroeste do estado do Maranhão, mas nos últimos anos vivia e trabalhava na cidade de Imperatriz (MA), onde mantinha uma oficina de reparo rápido de lanternagem. Ele gostava de participar de provas de enduro radical na região da divisa entre Pará e Maranhão.

A vítima era muito conhecida na região de Dom Eliseu (PA). “Ronny Bala” teve morte instantânea e, como o acidente aconteceu na zona rural, o corpo foi resgatado na carroceria de uma caminhonete.

A morte do esportista causou muita tristeza na cidade de Dom Eliseu. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, onde foi submetido a perícia médica e posterior liberação para velório e sepultamento.

O falecimento de Roneilson deixou os adeptos de esportes radicais bastante abalados às margens da BR-010, a Rodovia Belém-Brasília.

Por: Pedro Souza

Fonte: Debate Carajás