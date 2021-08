Piloto do Leão defende a liderança na Fórmula Vee

A etapa deste fim de semana do Campeonato Paulista de Fórmula Vee será especial para o piloto do Clube do Remo, Augusto Santin, líder da competição que vai festejar sua primeira vitória na categoria, uma das mais emocionantes de toda a história do automobilismo. Santin ganhou pela primeira vez na FVee em prova do Paulista, em Interlagos, há três anos, no dia 1º de setembro de 2018, de forma espetacular.



“Aquele foi sem dúvida um dos momentos mais emocionantes da minha vida e da minha carreira como piloto. Ganhei a prova por apenas 0s008, uma das menores diferenças em toda a história do automobilismo mundial. Foi uma emoção incrível, e claro, espero poder repetir neste fim de semana”, disse.



Foi uma vitória tão apertada que significou apenas 20 centímetros, cerca de um palmo de diferença para o segundo colocado. Isso, com os carros cruzando a linha de chegada a quase 200 km/h. Ao todo, o azulino já soma 16 vitórias na categoria, 10 em Interlagos e seis na Copa ECPA, em Piracicaba, no interior paulista.



Apesar da comemoração histórica, Santin não perde o foco nesse fim de semana. Ele lidera o Campeonato Paulista na classificação geral com 146 pontos, oito à frente do francês Laurent Guerinaud.



Além de segurar a ponta, o paraense terá que se preocupar também com o tempo na capital paulista. “Devemos ter chuva desde sexta-feira, com os treinos livres, e também nas provas de sábado e domingo. Sem dúvida é um fator a mais nesta disputa que está bem apertada e todo detalhe pode fazer uma grande diferença. Por isso, será importante ter um bom acerto do carro. A pista molhada exige mais habilidade do piloto e também um bom equipamento para superar adversidades e até mesmo evitar acidentes que podem custar pontos importantes na briga pelo título”, afirmou.



O piloto do Leão também lidera o Campeonato Paulista na divisão Máster, para pilotos acima de 40 anos. Ele soma 158 pontos, contra 150 de Guerinaud. Santin é o atual campeão paulista Máster.

A programação da 6ª etapa do Campeonato Paulista de FVee começa nesta sexta-feira, com os treinos livres em Interlagos. No sábado, acontece a primeira prova, às 11h25. E no domingo, a segunda corrida, às 10h05, com transmissão ao vivo pelo site www.fvee.com.br.

IMAGEM: Samara Miranda/Agência Remo