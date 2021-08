Piloto do Remo amplia vantagem na busca do título da Fórmula Vee em Interlagos

O piloto remista Augusto Santin, numa largada espetacular, venceu a prova de ontem, domingo, 29, em Interlagos, e aumentou a sua vantagem na liderança do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. O representante do Rei da Amazônia venceu a segunda bateria pela sexta etapa da competição de forma dramática. Ele assumiu a ponta apenas na última curva antes da reta dos boxes e cruzou a linha de chegada com menos de um segundo de diferença, exatos 93 milésimos (0s093).



“Essa foi sem dúvida uma das vitórias mais difíceis da minha carreira, e também uma das mais importantes, devido à disputa pelo título paulista da FVee”, afirmou o paraense.

Esta foi a 5ª vitória do piloto do Leão em 12 provas na temporada na classificação geral. Santin brigou volta a volta pela ponta, revezando na primeira colocação com o seu principal rival na disputa pelo título, o francês Laurent Guerinaud, atual campeão paulista. “Nós andamos juntos toda a prova, trocando de posição numa disputa muito acirrada. Felizmente, consegui a ultrapassagem no final e a vitória, que pode ser decisiva na briga pelo título. O meu carro também estava excelente, e agradeço à preparação de toda a equipe da FVee por me colocar em condições de vencer a prova”, disse.



No sábado, na primeira bateria disputada com chuva, Santin foi o segundo colocado, com Laurent Guerinaud em terceiro. Com esses resultados, o paraense abriu 12 pontos de vantagem na classificação geral: soma 184 pontos, contra 172 do francês radicado no Brasil.

Santin também ampliou a sua vantagem na Máster, onde busca o bicampeonato. E com um grande domínio, graças à 8ª vitória em 12 provas na categoria para os pilotos com mais de 40 anos. O azulino tem 198 pontos contra 186 de Guerinaud.



As próximas etapas do Campeonato Paulista de FVee estão indefinidas. A Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo) e a administração de Interlagos negociam as datas em razão da confirmação do GP São Paulo de Fórmula 1, em 14 de novembro. A partir de setembro, o autódromo estará fechado para as reformas necessárias pedidas pela F1. A única data confirmada por enquanto do estadual é a da última e decisiva etapa, dias 17 a 19 de dezembro.

IMAGEM: Fernando Santos/Divulgação FVee