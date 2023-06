Piloto é preso pouco antes de voo, acusado de estar alcoolizado

Um comandante da companhia aérea Delta Air Lines foi detido 35 minutos antes do voo por suposta intoxicação de álcool ou drogas. O episódio ocorreu na sexta-feira (16), no aeroporto de Edimburgo, na Escócia. O voo com destino a Nova Iorque, nos Estados Unidos, teve que ser cancelado.

– A Delta confirma que um dos seus tripulantes foi detido na sexta-feira no aeroporto de EDI [Edimburgo]. A Delta está ajudando as autoridades nas suas investigações em curso. O voo EDI-JFK de 16 de junho foi cancelado e os clientes estão a ser realojados. Pedimos desculpas aos clientes afetados por este cancelamento – confirmou um porta-voz da companhia aérea, que tem sede em Atlanta, nos EUA.

Os passageiros já estavam a bordo quando foram avisados do cancelamento. De acordo com a polícia da Escócia, o piloto de 61 anos foi preso sob a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte de 2003.

A referida lei trata de normas específicas sobre consumo de álcool ou drogas para pilotos e assistentes de bordo. Os pilotos são limitados a um nível de álcool no sangue de 0,02. Um único copo de bebida alcóolica já é o suficiente para ultrapassar este limite.

Com a confirmação de que o piloto está intoxicado, este pode perder o emprego, além de pegar uma pena de prisão.

