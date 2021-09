Piloto morre após avião monomotor carregado de combustíveis cair e explodir em área de garimpo no Pará

Imagens mostram os destroços do avião, que aparece em chamas. Danilo Alves, o piloto, conseguiu avisar do acidente momentos antes de atingir o solo.

Avião que transportava combustíveis para garimpo cai e explode no Pará

Um avião monomotor caiu no fim da manhã desta sexta-feira (10), em região de garimpo no sudoeste do Pará, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga. O piloto da aeronave, Danilo Alves, morreu na explosão da aeronave que estava carregada de combustíveis.

A queda do avião foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB). Imagens feitas por celular registram os destroços do avião, que aparece em chamas.

Antes de o avião atingir o solo, o piloto conseguiu avisar o controle aéreo de Manaus, capital do Amazonas. O dono da aeronave foi comunicado do acidente e com a ajuda de outras duas aeronaves conseguiu localizar o monomotor em chamas. O corpo do piloto foi levado para Itaituba.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e disse que investiga a ocorrência. O avião, de matrícula PT-JIH, estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com o Cenipa, as apurações iniciais apontam que os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos. As etapas não possuem tempo previsto para serem concluídas, dependendo da complexidade, ainda segundo o Cenipa.

Veja outras notícias do estado no G1 Pará

FONTE G1