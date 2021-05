Piloto paraense vence na abertura da temporada de FVee em São Paulo

Depois de quatro meses, o piloto Augusto Santin voltou a sentir o gostinho de largar na frente na estreia no Campeonato Paulista de Fórmula Vee. No último fim de semana, em Interlagos, São Paulo, o paraense foi mais veloz nas duas etapas da competição e assegurou a liderança na classificação geral e na categoria Máster (acima de 40 anos). Na competição, Augusto contou com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Ao todo, a competição envolveu quatro provas, válidas para a 1° e 2° etapas. Santin venceu duas das quatro provas. Nas outras duas, chegou em segundo lugar. “Me concentrei bastante nos treinos, porque não tenho local para executar. Então, um dia antes da abertura do campeonato, com dois treinos livres de 30 minutos, conseguimos acertar o carro, que é novo, até alcançar o resultado”, conta o piloto.

O paraense ainda trouxe na bagagem, o troféu campeão da etapa de abertura, em homenagem a Aloizio Bastos, presidente da Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp), que faleceu em abril.

“O que deve ser notado é o empenho do Santin em participar da competição de automobilismo e ainda trazer ao Pará troféus importantes para a sua carreira. Por isso, a secretaria está empenhada em apoiar toda e qualquer modalidade”, disse Arlindo Silva, titular da Seel.

Foto: DivulgaçãoSantin faturou em 2020 o título do Paulista Máster, para pilotos acima de 40 anos. Desta vez, ela vai tentar repetir o feito histórico e ainda quer mais: o título na classificação geral.

“O apoio do Governo é prioritário e necessário, eu não conseguiria competir e nem sequer embarcar para participar dessa competição de automobilismo de alto nível, já que tem os custos que são elevados. Contar com o apoio serve de exemplo para outros atletas, já que incentiva a inclusão social através do esporte. Sinto honrado”, finaliza Santin.

Classificação geral do Campeonato Paulista de FVee após 2 de 10 etapas

1 – Augusto Santin – 76 pontos

2 – Wallace Martins – 70 pontos

3 – Laurent Guerinaud – 60 pontos

Classificação da FVee Máster (pilotos acima de 40 anos)

1 – Augusto Santin – 80 pontos

2 – Laurent Guerinaud – 70 pontos

3 – André Suenaga – 56 pontos

Por: Bianca Rodrigues (Ascom / Seel).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará