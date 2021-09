Pilotos apoiados pela Seel disputam o Campeonato do Nordeste de Kart

Incentivados financeiramente pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), os pilotos Roberto Vieira, Roberto Vieira Filho e Luiz Keiji estão participando da 2a etapa da 1° edição do Campeonato do Nordeste de Kart 2021, que teve início na última quarta-feira (2), com treinos livres, no kartódromo Marcelino Thomaz, em Morada Nova, no Ceará.

Naturais da cidade de Castanhal, nordeste paraense, os pilotos Roberto Vieira e Roberto Filho (Robertinho), têm em comum não só o amor pelo automobilismo, mas o laço familiar, já que são pai e filho. Os dois estão na disputa pela categoria Super Sênior e pela Graduado A, respectivamente.

Durante o treino livre, Roberto terminou na terceira colocação, já Robertinho ficou na primeira posição. “Na modalidade, fui campeão 2018 da Copa Brasil, realizada no estado da Paraíba, entre outras conquistas. A expectativa para este evento é a melhor possível, pois estamos indo muito preparados, e o apoio da Seel foi fundamental para confirmar nossa participação neste evento”, disse Robertinho.

A competição ainda conta com o belenense Luiz Keiji, que irá disputar pela categoria Graduado B. Na fase de treino ele ficou na segunda posição.

“A importância deste recurso concedido aos competidores, que é viabilizado pela Lei Pelé, aparece nos excelentes resultados dos esportistas paraenses que mostram todo o potencial do esporte do estado”, ressaltou o secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Vitor Borges, secretário-adjunto da Seel.

Nesta sexta-feira (3) é a vez das tomadas de tempo e das duas baterias classificatórias. Sábado são realizadas as finais, pela manhã.

Campeonato

Criado com o objetivo de fortalecer o kartismo nesta região do país, o Campeonato do Nordeste de Kart tem despertado grande interesse de pilotos de todo o país. O campeonato conta com mais de 80 competidores nas categorias Cadete Nordeste, Júnior Menor Nordeste, Graduados Nordeste A, Graduados Nordeste B, Super Sênior Nordeste, F4 Nordeste A, F4 Nordeste B, F4 Super Sênior e F4 Júnior.

Texto: Bianca Rodrigues /Ascom Seel

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará