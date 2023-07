Pinduca, Edilson Moreno e Kim Marques fazem show em Mosqueiro no Verão 2023 de Belém

O rei do carimbó Pinduca e os cantores Edilson Moreno e Kim Marques fazem show em Mosqueiro neste sábado, 15, no palco montado na praia do Chapéu Virado. Na praça da Vila, o destaque vai para o show da Banda Balada Mix e, em Carananduba, a agenda destaca os shows de JotaPê e Izis Quaresma, no sábado e, Beijo Dela, Mega Pop Show e Lilian Tufão, no domingo, 16.

A agenda de shows de Mosqueiro tem atraído milhares de veranistas nos três pontos de programação com ritmos variados de talentos conhecidos e muita gente nova na pista em busca de sucesso.

Os shows são promovidos pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, em parceria com o Governo do Estado, com a Fundação Cultural do Pará, e AGNF Produtora e Talentos da Amazônia.

Oportunidades – Para os artistas mais jovens, a vitrine do verão é uma grande oportunidade de mostrar o talento ao grande público. Os componentes do grupo Trio da Mata, que se apresentou em parceria com Ronaldo Curuperé, do chamado carimbó raiz de Mosqueiro, a programação da bucólica foi única, um espaço desejado para mostrar um trabalho autoral e cheio de tradição.

O líder do grupo, João Feijão, disse que o trabalho do trio tem raízes no bairro do Guamá, Marapanim e Mosqueiro. “É a tríplice raiz e nós estamos muito felizes em poder mostrar nosso trabalho autoral, de cultura popular em homenagem aos mestres Ninito e Luís Monteiro, este já falecido, lá de Marapanim”, disse o jovem, que compõe o trio com Luan e Igor Monteiro.

Receptividade – O cantor Álvaro Júnior era só alegria, após deixar o palco da praça da Vila. Natural de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, ele pisou em Mosqueiro pela primeira vez e se emocionou com o carinho e receptividade.

“Estou muito feliz e quero parabenizar a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado por abrir essa oportunidade, porque é isso que os artistas precisam. Sou cachoeirense e já gostaria de ficar por aqui devido ao carinho e apoio de toda equipe de produção”, disse Álvaro, que animou o público com repertório de pop rock brasileiro e baladas populares.

Super-heróis do carisma – O show da banda Vingadores do Brega foi um dos mais concorridos, no veraneio 2023. Mais de três mil pessoas, segundo a Polícia Militar, acompanharam os sucessos do grupo, que apostou na caracterização dos super-heróis das histórias em quadrinhos e filmes para almejar o sucesso.

O vocalista, Milton Rodrigues, o Batman, fez muitas performances e atraiu a atenção das crianças. “Às vezes me sinto um pouco a Xuxa, mas sei que tudo não passa de uma grande brincadeira com o público e que nosso sucesso tem a ver com esse sonho, com universo infantil que gosta de ver o Batman cantando e o Capitão América no sax, é isso, muita gratidão a Prefeitura de Belém e ao Governo do Estado pela oportunidade”, disse.

Pinduca – O rei do carimbó, Pinduca, faz show, neste sábado, 15, no palco do Chapéu Virado e deve repetir o sucesso de sempre com grande público. E, ainda neste final de semana, outros dois grandes nomes da música paraense: Edilson Moreno e Kim Marques também estarão na ilha do amor.

Serviço – Agenda de shows em Mosqueiro

Sábado – 15/ 07

Vila – Banda Balada Mix;

Carananduba – JotaPê e Izis Quaresma;

Chapéu Virado – Grupo Vila Kids, Pinduca, banda Zona Rural e Willy Lima;

Domingo – 16/07

Vila – DJS Márcio e Fábio Cebolinha;

Carananduba – Beijo Dela, Mega Pop Show e Lilian Tufão; e

Chapéu Virado – Banda New Weve, May Ávila, Kim Marques e Edilson Moreno.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Distrital de Mosqueiro