Pingafogo é campeão invicto do Super Master do Cassazum

O time de futebol Super Masters do Pingafogo, comandado pelo incansável presidente, Ronaldo Cardoso, sagrou-se campeão invicto do campeonato promovido pelo Cassazum, após derrotar na decisão a boa equipe do Aquarius, por 2 a 0, gol de Klézio, ambos de bela feitura. O troféu “Louzada” foi recebido pelo capitão Mauro, através do próprio homenageado, que ficou emocionado.

Os atletas campeões são Alex, Alano, Maurinho, Beto, Amorrô, Mauro, Soares, Klézio, Diniz, Maurício, Zé Maria, Ricardo, Jean, Neves, Diniz, Pitá, Neivaldo, Hélcio, Macambira, Nelson, Ordélio, Louzada, Augusto, Alamar, Nivaldo, Frota e Gallo. Treinador, Ronaldo Cardoso e adjuntos: Luiz Cravo e Cruz.

Logo após o encerramento, houve a comemoração pela belíssima conquista invicta do Pingafogo que, pela primeira, vez participou da competição e mostrou que chegou pra ficar com uma administração impecável do presidente Ronaldo Cardoso, com assessoramento de Luiz Cravo e Cruz (Pé Quente).

Os festejos se prolongaram até às primeiras horas do último domingo, 12, com muita comida, gelada e música ao vivo. O jogador e colaborador do setor de esportes do Pingafogo, o badalado Louzada, foi muito elogiado pela diretoria do time campeão pelo apoio dado durante o transcorrer do campeonato, pois teve seu nome dado ao troféu de campeão que lhe deixou emocionado.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar