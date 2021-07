Pinterest proíbe propagandas sobre perda de peso

Em nova política interna, a rede social de compartilhamento de imagens Pinterest decidiu proibir todos os anúncios relacionados à perda de peso a partir de 1º de julho. Com isso, não poderão mais ser veiculados, por exemplo, textos, imagens ou relatos que remetam a emagrecimento e conteúdos que “idealizem” ou “depreciem” determinados tipos de corpo. Sequer referências ao Índice de Massa Corporal (IMC) – indicador utilizado internacionalmente para calcular se uma pessoa está dentro do seu peso adequado em termos de saúde – ou a índices semelhantes poderão ser veiculadas.

De acordo com comunicado publicado pela empresa, anúncios que promovam estilos de vida e hábitos saudáveis ou serviços e produtos para a boa forma ainda serão permitidos, desde que não abordem a perda de peso. “Estamos motivando as pessoas que usam o Pinterest a se prepararem para um verão sem anúncios de perda de peso. Assim, elas poderão se concentrar no que realmente importa”.

Ainda no comunicado, a rede social incentivou outras empresas do setor a também proibirem conteúdos que favoreçam a “vergonha corporal”.

O juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou o arquivamento da ação ajuizada pelo grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que questiona a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à ausência do número 24 nas camisas da seleção brasileira. Na ação, o grupo citava que a medida se tratava de uma “ofensa à comunidade LGBT” e uma “atitude homofóbica”.

A decisão, proferida no dia 5 de julho, se dá após o envio, por parte da CBF, das respostas aos questionamentos feitos pelo juiz. Na ocasião, a Confederação informou que a escolha da numeração das camisas está relacionada a motivos desportivos e à opção dos próprios jogadores e da comissão técnica.

Além de determinar o encerramento do caso, o magistrado afirmou, na decisão, que não há incidência de multa à CBF e declarou que “não se admite defesa ou recurso” por parte da requerente no processo.

Nesta segunda-feira (5), o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT decidiu recorrer à FIFA para obrigar a seleção brasileira a usar a camisa 24 na final da Copa América, que ocorrerá no sábado (10).

A Câmara dos Deputados rejeitou, na noite desta terça-feira (6), um requerimento de urgência para votação do projeto de lei 1674/21, que institui o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS) – uma espécie de “passaporte sanitário” que, na prática, permite a circulação exclusivamente de pessoas imunizadas ou que testaram negativo para Covid-19 em ambientes públicos ou privados que implementem restrições de acesso durante a pandemia. A proposta havia sido aprovada no Senado Federal no dia 10 de junho.

Para ser aprovado, o requerimento de urgência precisava de um mínimo de 257 votos, porém houve somente 232 votos favoráveis – outros 232 deputados votaram de forma contrária ao requerimento e houve quatro abstenções. Agora, o projeto de lei segue a tramitação normal nas comissões da Câmara. Caso a medida fosse aprovada, a proposta seria deslocada diretamente ao plenário da casa para votação.

De acordo com o deputado Filipe Barros (PSL-PR), com a tramitação normal da proposta, respeitados os prazos de todas as comissões, o projeto se tornará desnecessário. “Estamos evoluindo bem na vacinação e existe uma perspectiva de que até o final desse ano tenhamos uma volta à normalidade. Então, com a tramitação normal do projeto, com as comissões fazendo audiências públicas e debates sobre o tema, lá na frente o projeto não será mais necessário”, diz o parlamentar.