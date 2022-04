Pintor é vítima de descarga elétrica no sudoeste do Pará

Na tarde desta terça-feira (26), o pintor, Fernando Silva de Souza, de 30 anos, sofreu um acidente em um prédio, localizado na travessa Victor Campos, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

O homem trabalhava fazendo serviços de pintura na sacada de um apartamento nos altos do prédio, quando sem perceber acabou tocando nos fios de alta tensão da rede elétrica, recebendo uma forte descarga.

Com o impacto da descarga elétrica, a vítima foi empurrada para a sacada do prédio. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, e ao chegar no local, Fernando Souza estava consciente, mas devido à gravidade do choque ele foi levado para Hospital Regional Público do Tapajós.

Segundo informações, a descarga elétrica causou queimadoras na região torácica da vítima de 1º e 2º grau. O Corpo de Bombeiros alerta para quem irá realizar qualquer serviço próximo a rede elétrica proteger a fiação, e acima de tudo usar materiais que não conduzam eletricidade.

