Pioneiro, Pará compartilha em Brasília ações e metas do Plano de Bioeconomia

Bioeconomia. É o primeiro que nós temos no Brasil, e dialoga muito com o que nós estamos pensando a nível federal”, destacou a secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Clima, Carina Pimenta, durante reunião com gestores paraenses na quinta-feira (18), na sede do Ministério, em Brasília (DF). De forma inédita no Brasil, o Pará foi o primeiro estado a construir um Plano de Bioeconomia, e junto com as comunidades tradicionais que trabalham com os ativos naturais e protegem a natureza.

O encontro ocorreu como troca de experiências. O secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida, falou sobre o parque de bioeconomia que está sendo estruturado e a escola de saberes da floresta, ambos previstos no PlanBio.

As informações foram bem recebidas pela secretária de Bioeconomia, que afirmou saber “que qualquer construção do governo federal é mais macro. Projetos estruturantes irão dialogar com as iniciativas locais. Para levar essas construções, esse portfólio de projetos para as comunidades, sociedade e empresas precisamos da parceria com o Estado. É muito bom já termos um campo de diálogo construtivo pela frente”.

Prioridades – Durante a reunião foram apresentados os locais e produtos prioritários do Plano de Bioeconomia, a fim de que esforços sejam somados para alcançar um resultado mais amplo. As regiões de Integração Tapajós e Marajó serão as primeiras contempladas. Açaí, óleos, cestarias e turismo de base comunitária são alguns dos produtos da bioeconomia que serão fomentados.

A parceria objetiva construir diálogos, implementar políticas e criar novos mecanismos. “Estamos construindo aqui um caminho de fortalecimento mútuo. Vocês dando o suporte no que for possível, e a gente dando um direcionamento com base nas expertises que o Pará construiu ao sair na frente e poder servir de exemplo”, enfatizou o secretário Mauro O’de Almeida.

O PlanBio é uma política pública do Governo do Pará, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e ancorado na Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), sendo também um dos componentes do eixo de desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA). O Plano de Bioeconomia foi lançado oficialmente na COP-27, realizada em 2022, no Egito.

O Plano possui 92 ações, divididas entre três principais eixos – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Patrimônio Cultural e Patrimônio Genético, e Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Semas