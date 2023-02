Piqué e Clara Chía teriam sido expulsos de restaurante gerido por fã de Shakira, afirma jornal

A informação foi confirmada pelo jornal argentino La Nación e imagens do casal viralizaram no Tiktok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A vida de Gerard Piqué e de Clara Chía segue agitada após o término do jogador com Shakira. Em mais um momento tenso, o ex-zagueiro do Barcelona foi expulso com sua nova namorada de um restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos. O motivo? O dono do estabelecimento é fã da cantora colombiana, que foi traída por Piqué.

A informação foi confirmada pelo jornal argentino La Nación e imagens do casal viralizaram no Tiktok. Em um dos clipes, Piqué e Chía demonstram pressa ao deixarem o local para ingressarem em um carro. O gerente do local é admirador da cantora e “não teria deixado eles ficarem ali”, conforme o La Nación.

No Valentine’s Day, Shakira publicou uma nova indireta para o ex-marido, ao publicar um vídeo com a canção “Kill Bill”, justamente no trecho da letra, que diz: “Eu poderia matar meu ex, mas não é a melhor ideia / A nova namorada dele é a próxima, como vim parar aqui?”.

Anteriormente, Shakira lançou a música “BZRP Music Sessions #53”, que expõe o caso de Piqué e Clara com várias explicações. A canção se tornou a maior estreia latina da história do Spotify e do YouTube, ao registrar mais de 10 e 64 milhões de reproduções, respectivamente, em suas primeiras 24 horas.

© Instagram/Piqué / NotíciasaoMinuto