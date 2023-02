Piqué e namorada são expulsos de restaurante de fã de Shakira, diz jornal

O jogador de futebol Gerard Piqué teria sido impedido de comer em um restaurante com a namorada Clara Chía. A proibição teria partido do proprietário do estabelecimento, que seria fã da cantora Shakira, ex-mulher do atleta. A informação foi divulgada pelo jornal La Nacion.

Um vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, mostra Piqué e Clara indo embora do restaurante. Segundo o autor da gravação, o caso aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

– Clara e Piqué saíram para comer em um restaurante em Los Angeles e o dono é fã da Shakira. Ele expulsou pessoalmente a Clara – diz a legenda do vídeo.

Chía é apontada como pivô da separação de Piquet e Shakira. O jogador teria traído a cantora com a modelo e, por isso, os dois passaram a ser criticados por haters.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO