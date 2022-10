Pista de skate com mais de 760m² é inaugurada em Santarém

O esporte de Santarém comemorou na noite de segunda-feira, 11, a entrega da tão esperada Pista de Skate. O empreendimento moderno e padronizado com mais de 760 m² foi inaugurado na Avenida Anysio Chaves com a presença de autoridades e de dezenas de skatistas.

Estiveram presentes o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; os secretários municipais de Infraestrutura, Daniel Simões; de Juventude, Esporte e Lazer, Ezequiel Aquino; de Mobilidade e Trânsito, Paulo Jesus; de Meio Ambiente, João Paiva e de Saúde, Vânia Portela; além do chefe de gabinete Alberto Portela, vereadores e o presidente da Associação Santarena de Skatistas, Alarico Figueira.



A pista soma ao complexo esportivo da Anysio Chaves impulsionando a modalidade na cidade, além de contribuir para a criação de um ambiente favorável em combate a evasão escolar, a criminalidade e demais situações de exclusão social. O espaço é voltado para pessoas de todas as faixas etárias praticantes do esporte.



De acordo com o presidente da Associação Santarena de Skatistas, Alarico Figueira, a obra era um sonho antigo da classe. “Para nós do skate isso é a realização de um sonho. Eu participo de projetos de pista de skates há mais de 16 anos, e ver uma obra como essa, que saiu do papel conforme todos nós esperávamos, não tem preço. Graças ao prefeito Nélio que nos recebeu, nos atendeu, ouviu nossas necessidades, e disse que ia construir, foi lá e fez, e hoje estamos com esse sonho realizado, isso é muito importante para toda a classe skatista santarena.”

Outros skatistas que foram prestigiar a inauguração também comemoraram. “Para nós isso é muito da hora, eu sempre sonhei com uma pista de skate aqui em Santarém, mas nunca imaginei que fosse ser tão maneira como essa daqui! Tá muito top, show de bola mesmo”, disse Bruno Leal.

ESTRUTURA



A pista está localizada na Avenida Anysio Chaves, entre a Travessa Dália e a Avenida Sérgio Henn, bairro Aeroporto Velho. Tem mais de 760 m² de extensão, dois blocos com obstáculos como rampas, corrimões, barras, escadas, plataformas elevadas e outros equipamentos para manobras.

O investimento foi de R$ 326.730,00, sendo R$286.500,00 recursos do Ministério da Cidadania, por meio de emenda parlamentar do deputado Federal Hélio Leite, e contrapartida municipal de R$40.230,00.



A obra esteve sob a responsabilidade da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra). Teve como empresa construtora, a Moita Pessoa Serviços de Construção Civil Ltda, por meio de processo licitatório.



De acordo com o titular da Seminfra, Daniel Simões, o projeto foi construído junto com os skatistas para que tudo ficasse de acordo com os padrões de uma pista adequada ao esporte.

“A pista de skate foi um desafio de toda a equipe, porque não é só a questão de projetar, verificar a questão do concreto a ser utilizado, qual melhor guarda corpo, qual é a cor que a gente vai pintar, mas sim todos os ângulos, distâncias, a padronização de uma pista de skate, o projeto, o layout de uma pista de skate não é do nosso dia a dia e pra isso foi preciso ouvir os skatistas, sentar com todos eles para entender qual era a demanda pra gente trabalhar em cima daquilo, para não ocorrer de fazer uma pista sem consultar quem vai usufruir dela, e fazer um projeto errado, que não sirva pra eles. Então essa conversa, esse diálogo com todos eles foi essencial, para que pudéssemos ver isso que estamos vendo agora, esse sorriso no rosto de cada skatista, isso é sinônimo que toda nossa estratégia deu certo”, salientou Daniel.



O prefeito Nélio Aguiar reiterou o compromisso da gestão com o esporte santareno. “Nós planejamos essa pista ouvindo as demandas da classe skatista e o resultado é esse: uma linda pista e vários sorrisos de felicidade no rosto desses jovens. Essa pista é o compromisso da nossa gestão com o esporte santareno”.



Na oportunidade o prefeito ainda anunciou a ampliação do Complexo Esportivo com a nova pista de patins que já está em execução, além de um espaço destinado aos capoeiristas.

“Nós iremos fazer muito mais pelo esporte e pela cultura de Santarém. Já estamos em fase de construção da maior pista de patins da Amazônia e também já começamos a traçar os projetos para a área destinada a prática da capoeira e uma área específica para o folclore, onde será realizado o tradicional Festival Folclórico”, finalizou Nélio.

Por: Roberto Barbosa

Imagens: Ascom/PMS