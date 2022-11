Pistas da avenida Almirante Barroso já estão liberadas

Por volta das 15h desta terça-feira, 1º de novembro, as pistas da avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, já estavam liberadas depois que a Polícia Militar do estado do Pará (PMPA), conseguiu, de forma pacífica, retirar os manifestantes que protestavam na via, sentido Entroncamento/São Brás, contra o resultado das Eleições 2022.

Desde os primeiros momentos da interdição, a Polícia Militar já contava também com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que esteve com agentes no local para orientar o trânsito e garantir a fluidez, além do apoio dos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB). Até por volta das 14h desta terça, a Semob precisou notificar todos os veículos estacionados e 56 foram retirados do espaço.

No entanto, ainda por volta das 15h, as pistas expressas do BRT e as ciclofaixas, dos dois lados da Almirante, ainda não estavam funcionando. A passarela também ainda não estava totalmente liberada pela Polícia Militar. As liberações destes espaços devem ocorrer em breve.

A interdição na avenida Almirante Barroso, no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, sentido Entroncamento/São Brás, começou na tarde desta segunda-feira, 31. Por volta de 10h20 desta terça, a avenida, que contava com duas faixas e a canaleta do BRT liberadas para tráfego, voltou a ser totalmente interditada pelos manifestantes, que saíram às 15h.

Prefeito de Belém se manifesta pelas redes – Ainda na manhã desta terça, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em comunicado nas redes sociais, afirmou que a Prefeitura vinha trabalhando, em conjunto com as demais autoridades para garantir a livre circulação na capital paraense.

“A democracia garante a todos e todas o direito de livre manifestação. Mas violência e vandalismo com interesses obscuros devem ser coibidos pela lei. Apoiamos a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou o desbloqueio das rodovias para evitar maiores prejuízos à população”, enfatizou o prefeito Edmilson.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Cleide Magalhães