Pistoleiro atira e mata jovem de dentro de carro no interior do Pará

O jovem, Bruno de Jesus Ferreira, 24 anos, foi executado, por volta de 1h da madrugada, desta segunda-feira (28), na travessa Irituia, em Tailândia, sem nenhuma chance de defesa, por um exímio pistoleiro.

De acordo com testemunhas, Bruno Ferreira foi morto a tiros, disparados por um indivíduo que estava dentro de um veículo. A vítima estaria conversando com amigos, o carro se aproximou, o matador disparou várias e executou o jovem.

Segundo a Polícia Civil, não há informações da identificação do autor nem os motivos do crime. O corpo de Bruno Ferreira foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. Os investigadores estão nas ruas para elucidar o caso. (Portal Debate, com Portal Tailândia)