Pistoleiro executa homem próximo a estádio de futebol no sul do Pará

O homem, identificado como Reginaldo Oliveira Damascena, 33 anos, foi executado a tiros, durante a noite do último sábado (19). Não houve tempo para se acionar o serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois a vítima foi a óbito “na hora”.

De acordo com a imprensa local, Reginaldo Damascena foi assassinado, no Bairro Maria Craveiro, nas proximidades do “Estádio Necão”, em Ourilândia do Norte. A motivação e autoria do assassinato ainda são desconhecidas, mas a Polícia civil investiga o caso.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. Um inquérito policial foi aberto para investigar o crime, porém nenhum suspeito foi identificado ou preso pelo homicídio de Reginaldo Damascena.

Fonte: Portal Debate, com Blog Luiz Pereira