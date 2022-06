Pistoleiro foragido do Pará é preso no Amapá

No último sãbado (4), a Polícia Militar do Amapá capturou um foragido da Justiça do Pará, identificado como Marcelo Nascimento, “Marcelinho”, de 19 anos. Ele foi preso em Macapá, capital do Amapá, após um trabalho de investigação conjunta entre as polícias amapaense e paraense.

De com a polícia, “Marcelinho” estava com mandado de prisão preventiva decretado, acusado de matar com três facadas Ruan Pantoja, de 22 anos, crime ocorrido no dia 5 de junho de 2021, na Vila de Joviniano, município de Chaves, no Marajó.

Segundo as investigações, ele esfaqueou o desafeto durante uma brigada entre eles. A vítima morreu no local. Crime que causou revolta na comunidade. Ruan era casado e deixou a esposa grávida de 2 meses.

Após o crime, “Marcelinho” conseguiu fugir da localidade e teria ido se homiziar na região do alto Rio Atuá, já no município de Muaná. De lá foi para Abaetetuba e depois para Macapá.

Segundo a Polícia Militar do Amapá, o acusado, que já tem passagem pela polícia em Breves, também no Marajó, usava o nome falso de Marcos Vinicius Soares Figueiredo e vivia de bicos na capital amapaense. Ele foi preso, na noite de sábado, após uma denúncia anônima, e está à disposição da Justiça do Pará.

Fonte: Debate com informações do Native News Carajás