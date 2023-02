Pistoleiro queima homem com seis tiros à queima-roupa em Redenção, no Sul do Pará

Mais um crime de pistolagem se registra na cidade de Redenção, a 900 quilômetros de Belém, no Sul do Pará. Darcy da Silva Melo foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira, 27, no setor Jardim Ariane, sede do município.

Segundo informações da polícia, um homem se aproximou da vítima e efetuou seis disparos à queima-roupa, o matando instantaneamente. As motivações e a identificação do assassino ainda são desconhecidas, mas polícia já deu início às investigações.

De acordo com as primeiras informações, a vítima recebeu vários tiros na região do rosto, cabeça e peito, no entanto, somente com o laudo de necropsia poderá ser estabelecido os alvos dos tiros.

Inicialmente, uma guarnição da Polícia Militar esteve na área fazendo os primeiros levantamentos. Na ocasião, isolou a área para preservar o ambiente para a perícia. Depois, o corpo de Darcy foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, unidade da região Sul do Pará.

