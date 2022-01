Pistoleiros executam a vítima na porta da própria casa e fogem de moto

Edilson José da Silva, de 47 anos, foi assassinado a tiros na porta de sua casa. O crime ocorreu na noite de anteontem, quinta-feira, 13, em Vila Cajazeiras, município de Itupiranga, no sudeste do Pará. As informações são da Polícia Militar.

Conforme relatos passados aos policiais militares que atenderam a ocorrência por familiares da vítima, Edilson José nunca foi envolvido com crime e também não tem antecedentes criminais. O assassinato foi praticado por dois homens que chegaram em uma moto. Segundo as informações, eles que chegaram perto de Edilson e o executaram, efetuando vários disparos de arma de fogo contra ele. A vítima morreu na hora, sem a menor chance de defesa.

Os criminosos que, ao que parece, são pistoleiros profissionais, nada levaram da vítima, o que descaracteriza uma hipótese de latrocínio – crime seguido de morte.

Policiais encarregados da missão fizerma diligências preliminares iniciadas com ajuda de testemunhas e os familiares da vítima. Também foi requisitada perícia no local do crime e até este exato momento a polícia não identificou suspeitos, mas as investigações a continuam por meio da Delegacia de Polícia de Itupiranga.(Colaborou Henrique Garcia).

Imagem: Reprodução