Pistoleiros executam família inteira no interior de São Félix do Xingu

O trabalhador rural “Zé do Lago”, a esposa Márcia e a filha Joene foram executados a tiros na zona rural do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, A 1.050 quilômetros de Belém.

A matança aconteceu há vários dias, mas somente ontem, domingo, 09, os corpos foram localizados pelas autoridades policiais daquele lugar, com a ajuda de um filho das vítimas.O cadáver de Márcia foi encontrado boiando no Rio Xingu. Já a filha do casal e “Zé do Lago” foram executados do lado de fora do barraco.

A família morava às margens do Rio Xingu, onde desenvolvia um projeto de criação de quelônios, segundo dados levantados pela imprensa local e também pela polícia.Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra “Zé do Lago” explicando como desenvolvia a criação de tracajá para, segundo a vítima, repovoar o Rio Xingu.

No local das mortes, foram encontradas diversas cápsulas de bala. Um filho do casal e a Polícia Civil localizaram a família morta.Os três foram executados, há dias, pois os corpos já estão em decomposição. O triplo homicídio intrigou a Polícia Civil que trabalha para desvendar o caso.

Diversas linhas de investigações estão sendo analisadas. O caso chocou a população de Rio Xingu, para onde os corpos foram removidos para exames de necropsia.

O caso ganhou repercussão e a Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Pará informou ter exigido, das autoridades, apuração imediata acerca dos fatos, para que os criminosos sejam identificados, presos e processados, bem como, para que se descubra a motivação da barbárie.

