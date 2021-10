Pistoleiros ‘fuzilam’ madeireiro ao chegar em casa no interior do Pará

O comerciante Pedro Nascimento Cardoso, de 45 anos, foi executado na porta de casa, em Senador José Porfírio, sudoeste do Pará, na manhã da última quarta-feira (6). A vítima, que atuava com compra e venda de madeiras e também fazia fretes, havia acabado de descer do carro quando outro veículo, de cor preta, se aproximou e os ocupantes dispararam diversas vezes contra ele.

O crime aconteceu no bairro Bela Vista. Após executar o comerciante, os atiradores saíram em fuga. A esposa de Pedro Nascimento ouviu e correu para fora de casa, onde encontrou o marido agonizando, ensanguentado. Uma ambulância foi chamada para atender a ocorrência, mas a vítima veio a óbito depois de dar entrada em um hospital da cidade

A Polícia Militar esteve no local do crime e fez buscas pela região, mas não encontrou pistas dos assassinos. Câmeras de vigilância de residências e estabelecimentos próximos ao local do crime foram requisitadas com o intuito de que os suspeitos possam ser identificados e presos.

Fonte: O Impacto

Foto: Reprodução/ O Liberal