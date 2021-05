Pistoleiros mandam adolescente ajoelhar e o matam: outro crime, em Marabá

Um adolescente foi assassinado covardemente por três homens que usavam duas motocicletas, entre o final da tarde e início da noite de ontem (15), em Parauapebas, na Região Carajás, sudeste paraense.

O crime foi registrado na Delegacia da Polícia Civil da cidade, cujos agentes iniciaram as investigações para tentar identificar os criminosos, que estão foragidos. As características são de execução, pois os matadores mandaram o adolescente ficar de joelhos antes de atirar.

O garoto, identificado como Marcos André Sousa Cardoso, de 16 anos, ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada.

De acordo com as primeiras informações repassadas à polícia, o adolescente levou três tiros na cabeça, quando estava na rua Paru, no bairro Casas Populares II. Os criminosos estavam em número de três e usavam duas motos Honda Fan, uma vermelha e uma preta, segundo moradores da rua.

A Polícia Militar esteve no local e foi informada de que os atiradores já chegaram fazendo disparos contra Marcos Cardoso, que correu para dentro de uma casa, tentando escapar dos tiros, mas foi perseguido pelos assassinos.

Os pistoleiros invadiram a casa, mandaram que o garoto ficasse de joelhos e dispararam três vezes na cabeça dele. Em seguida, montaram nas motos e fugiram.

O jovem foi removido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal, mas morreu quando era atendido. A motivação do crime ainda é um mistério para a polícia.

Adolescente morto em Marabá

Outro mistério também envolve a morte de outro adolescente de 16 anos, ocorrido na noite anterior, na rua Embaúba, no Residencial Tocantins, Núcleo São Félix, em Marabá, a mais de 100 quilômetros de distância de Parauapebas. O garoto Gabriel Diniz da Costa foi morto a tiros por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima, mas quando chegou no local do crime, o rapaz já havia falecido. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Os militares foram informados de que outro rapaz, identificado como Túlio Guilherme Reis da Silva, havia dado entrada no Hospital Municipal de Marabá, vítima de tiro, e que poderia ter ligação com o caso ocorrido no Residencial Tocantins. A Polícia Civil investiga o caso para saber a motivação do homicídio e tentar chegar aos criminosos.

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação